İtalya Serie A'nın 24. haftasında Atalanta, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı.Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-0 kazandı.Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 21, 25, 44 ve 56. dakikalarda, 37. dakikadakaydetti.Mücadelede 4 gole imza atan ve gol krallığında zirvede yer alanRetegui, gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığındaki en yakın rakibi Moise Kean'e 5 gol fark attı. Öte yandan 25 yaşındaki Arjantinli yıldız, Atalanta tarihine ilk 24 maçta 20 gol atan ilk oyuncu oldu.Bu sonuçla birlikte Atalanta, puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 23 puanda kalan Hellas Verona ise 14. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Atalanta, Cagliari'yi konuk edecek. Hellas Verona ise Milan'a konuk olacak.