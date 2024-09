At yarışında günün ilk galibi belli oldu

İstanbul'da düzenlenen İstanbul Yarış Festivali'nde günün ilk yarışının galibi belli oldu.



İstanbul'da günün ilk yarışı olan Inspecter Koşusu'nu 5 numaralı start numarasının sahibi Ayhan Kurşun idaresindeki The Breath Of God kazandı.



The Breath Of God, en yakın rakibi Cholet'e 8 boy fark attı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU