At yarışında günün ilk galibi belli oldu

İstanbul'da düzenlenen İstanbul Yarış Festivali'nde günün ilk yarışını The Breath Of God kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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At yarışında günün ilk galibi belli oldu
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08 Eylül 2024 13:57
Son güncelleme 08 Eylül 2024 13:58
İstanbul'da düzenlenen İstanbul Yarış Festivali'nde günün ilk yarışının galibi belli oldu.

İstanbul'da günün ilk yarışı olan Inspecter Koşusu'nu 5 numaralı start numarasının sahibi Ayhan Kurşun idaresindeki The Breath Of God kazandı.

The Breath Of God, en yakın rakibi Cholet'e 8 boy fark attı.

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