Arteta'dan ayrılık izni: Jakub Kiwior

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Milan'ın kadrosuna katmak istediği Jakub Kiwior için son kararını verdi. İspanyol teknik adam ayrılığa izin verdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arteta'dan ayrılık izni: Jakub Kiwior
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06 Aralık 2023 17:46
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, beklentilerin altında kalan Jakub Kiwior için kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan, Arsenal forması giyen Polonyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği üzerine harekete geçen İtalyan devi, kış transfer döneminde Arsenal'in kapısını çalacak.

Arsenal'da beklentilerin altında kalan Polonyalı stoper için Arteta'nın zorluk çıkartmayacağı ve ayrılığa izin vereceği ifade edildi.

Arsenal'in Spezia'dan 25 milyon euroya transfer ettiği Kiwior, İngiliz ekibiyle toplamda 19 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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