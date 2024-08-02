Artem Dovbyk, Roma'ya imzayı attı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Roma, 27 yaşındaki santrfor için Girona'ya 30.5 artı 6 milyon euro bonus şeklinde bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Girona forması giyen Dovbyk, 36 lig maçında 24 gol attı.
Dnipro altyapısında yetişen Artem Dovbyk daha sonra Zaria Balti, Midtjylland, Sönderjyske ve Girona'da oynadı.
Roma, 27 yaşındaki santrfor için Girona'ya 30.5 artı 6 milyon euro bonus şeklinde bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Girona forması giyen Dovbyk, 36 lig maçında 24 gol attı.
Dnipro altyapısında yetişen Artem Dovbyk daha sonra Zaria Balti, Midtjylland, Sönderjyske ve Girona'da oynadı.
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