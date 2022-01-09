Arsenal'e şok! FA Cup'tan elendi!

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal, Championship takımı Nottingham Forest'e 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'e şok! FA Cup'tan elendi!
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09 Ocak 2022 22:06
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal, Championship takımı Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan mücadeleyi Nottingham Forest 1-0 kazandı ve Premier Lig devi Arsenal'ı turnuva dışına itti.

Nottingham Forest'e galibiyeti getiren golü, 83. dakikada Lewis Grabban kaydetti.

Championship ekibi Nottingham Forest bu sonuçla FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.

- Liverpool ile Tottenham geriden gelerek kazandı

Liverpool, Anfield Stadı'nda ağırladığı 3. lig temsilcisi Shrewsbury Town karşısında yenik duruma düşmesine rağmen üst üste bulduğu gollerle sahadan farklı galip ayrıldı.

Konuk ekip, 27. dakikada Daniel Udoh'un golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü alan Liverpool, 34. dakikada Kaide Gordon, 44. (penaltıdan) ve 90+3. dakikalarda Fabinho, 78. dakikada ise Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Tottenham ise konuk ettiği 3. lig ekibi Morecambe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi.

Morecambe, 33. dakikada Anthony O'Connor'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Tottenham, 74. dakikada Harry Winks, 85. dakikada Lucas Moura ve 88. dakikada Harry Kane'in fileleri havalandırmasıyla dördüncü tura adını yazdırdı.


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