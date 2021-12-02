Arsenal'den Vlahovic'e 85 milyon euro!

Arsenal'in, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Dusan Vlahovic için 85 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'den Vlahovic'e 85 milyon euro!
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02 Aralık 2021 22:20
Premier Lig ekibi Arsenal, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen genç golcü Dusan Vlahovic'i transfer etmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınına göre, Vlahovic için teklifte bulunan Arsenal kulübünün, oyuncu için Ocak ayı transfer döneminde 85 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Ancak sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sırp oyuncunun, kış transfer döneminde Arsenal'e gitmek, hatta Fiorentina'dan ayrılmak istemediği ve yaz transfer dönemine kadar İtalyan ekibinde kalmaya karar verdiği ifade edildi.

21 yaşındaki forvet, Fiorentina formasıyla çıktığı 100 maçta 43 gol, 6 da asist yaptı.


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