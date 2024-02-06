Arnold'dan Klopp için mesaj!

Liverpool'un sağ beki Trent-Alexander Arnold, Jürgen Klopp'un sezon sonunda takımdan ayrılma kararını değerlendirdi. İngiliz oyuncu, Klopp'a masalsı bir şekilde veda etmek istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arnold'dan Klopp için mesaj!
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06 Şubat 2024 19:31
Liverpool'un savunma oyuncularından Trent-Alexander Arnold, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı alan teknik direktör Jürgen Klopp'la ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz sağ bek, "Herkes kadar ben de şok oldum, hatta daha fazla. Hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. Açıkçası hoş bir durum değil ama bu onun aldığı kişisel bir karar. Buna saygı duymak zorundasınız." dedi.

Arnold, sözlerine, "Klopp ile çalıştığım her dakikayı sevdim. Sezon sonuna kadar biriktireceğimiz yeni anılar için heyecanlıyım." şeklinde devam etti.

25 yaşındaki futbolcu, Klopp ile birlikte sezonu masalsı bir şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Arnold, "Üstü açık bir şekilde Liverpool'u turlamak. Bence herkesin istediği masalsı son bu ve biz oyuncular için bir motivasyon. Sezon başında da motivasyonumuz buydu, şu anda da bu. Daha da önemlisi, Klopp'a hak ettiği uğurlamayı yapabilmek. Amacımız bu, Liverpool'u üstü açık bir otobüsle turlamak" ifadelerini kullandı.

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