La Liga ekiplerinden Valencia, kanat transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Foot Mercato'nun haberine göre, Valencia, Villarreal forması giyen 28 yaşındaki Arnaut Danjuma ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor da geçtiğimiz günlerde Danjuma için girişimde bulunmuştu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Girona formasıyla 34 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Arnaut Danjuma, adım adım Valencia'ya
Valencia, Villarreal'in 28 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ile anlaşmaya vardı.
La Liga ekiplerinden Valencia, kanat transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
