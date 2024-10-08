Arkas Spor, Avrupa'da sahne alıyor

Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda Akaa Volley ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Arkas Spor, Avrupa'da sahne alıyor
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08 Ekim 2024 15:21
Arkas Spor, CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında çarşamba evinde Finlandiya temsilcisi Akaa Volley ile karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Lars Wuhnow (Almanya), Thien Khuc (Belçika) hakem ikilisi yönetecek.

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Kupası'nda şampiyon olarak Challenge Kupası'na adını yazdıran Arkas Spor, ilk maçı kazanarak bir üst tura yükselmek için avantaj yakalamayı hedefliyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.

Arkas, gelecek sezondan itibaren yıllardır kesintisiz mücadele ederek 4 kez şampiyonluk yaşadığı Efeler Ligi'nden çekilme kararı almıştı.

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