Arkas Spor, altyapıdan Cansın'ı kadroya dahil etti

Arkas Spor'da altyapıdan yetişen libero Cansın Savcı, A takım kadrosuna dahil edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkas Spor, altyapıdan Cansın'ı kadroya dahil etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2024 11:22
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da altyapıdan libero Cansın Savcı, A takım kadrosunda yer alacak.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Spor okulumuzdan altyapımıza, ardından A takımımıza yükselen sporcularımıza bir yenisi daha ekleniyor, Cansın Savcı. Sporculuk kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery