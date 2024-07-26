Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da altyapıdan libero Cansın Savcı, A takım kadrosunda yer alacak.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Spor okulumuzdan altyapımıza, ardından A takımımıza yükselen sporcularımıza bir yenisi daha ekleniyor, Cansın Savcı. Sporculuk kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Spor okulumuzdan altyapımıza, ardından A takımımıza yükselen sporcularımıza bir yenisi daha ekleniyor, Cansın Savcı. Sporculuk kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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