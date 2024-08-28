NBA'in eski süperstarı Gilbert Arenas, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın NBA'in 80'ler ve 90'lar dönemindeki beceri eksikliği konusunda yorumuyla hemfikir olduğunu belirtti.



'Gil's Arena' adlı programının son bölümünde eski Washington Wizards yıldızı, NBA ikonu Michael Jordan'ın gerçek anlamda "elit" düzeyde atletizme sahip tek oyuncu olduğunu söyledi.



Söz konusu bölüm, Edwards'ın geçtiğimiz hafta belirttiği ve sosyal medyada büyük tepki topladığı bir ifadeye doğrudan bir yanıt olarak geldi. Bu ifadede Wolves yıldızı 80'ler ve 90'lardaki çoğu oyuncunun beceriden yoksun olduğunu ve Jordan'ın o günlerde "elit" bir atlet olarak kabul edilebilecek tek kişi olduğunu ileri sürmüştü.



Arenas da MJ'in 80'ler ve 90'lardaki saltanatı sırasında kendi seviyesindeki rakiplerinden birkaç düzey yukarıda olduğunu, şu sözlerle savundu:



"Jordan 10 üzerinden 10'du. O dönemdeki rakipleri onunla baş edebilecek fiziksel yetilere bile sahip değildi. Yani o temelde bir Bugatti'yken, diğerleri ise birer Honda Civic'ti. Tüm şutör gardlar 1,93 boyundaydı, sıçrayamıyorlardı ve bu yüzden onunla baş edebilecek kadar atletik değillerdi. Bugün, neredeyse herkes 1 metre kadar sıçrayabiliyor."



Chicago Bulls ve Wizards formalarıyla toplam 15 sezon oynayan Jordan, 1.072 normal sezon maçında 30,1 sayı, 6,2 ribaund, 5,3 asist ve 2,3 top çalma ortalamaları yakalamış, 14 kez All-Star olmuş, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, Yılın Savunmacısı seçilmiş, beş kez MVP, altı kez ise Finaller MVP'si ödülünü evine götürmüş ve altı kez NBA şampiyonluğu yüzüğünü takmayı başarmıştı. 2009 yılında ise MJ, Hall of Fame sınıfına dahil edilmişti.





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