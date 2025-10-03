03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Arda Turan'dan "Savaşlara son verin" çağrısı

Arda Turan, "Dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz." diye konuştu.

calendar 03 Ekim 2025 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 12:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arda Turan'dan 'Savaşlara son verin' çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, takımının UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, savaşlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

"Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik." diyen Turan, "Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz. Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.