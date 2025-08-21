Arda Kırcaali, turu Bulgaristan'a bıraktı

UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Polonya temsilcisi Rakow ile Bulgaristan temsilcisi Arda Kırcaali karşı karşıya geldi.
Zondacrypto Arena'da oynanan maçta Rakow, Arda Kırcaali'yi 1-0 mağlup etti.
Rakow'un galibiyet golünü 28. dakikada Tomasz Pienko kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 28 Ağustos'ta Arena Arda Stadyumu'nda oynanacak.
