21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Arda Kırcaali, turu Bulgaristan'a bıraktı

Bulgaristan takımlarından Arda Kırcaali, UEFA Konferans Ligi play-off turu 1. maçında Polonya Süper Lig ekiplerinden Rakow'a 1-0 mağlup oldu.

21 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Kırcaali, turu Bulgaristan'a bıraktı




UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Polonya temsilcisi Rakow ile Bulgaristan temsilcisi Arda Kırcaali karşı karşıya geldi.

Zondacrypto Arena'da oynanan maçta Rakow, Arda Kırcaali'yi 1-0 mağlup etti.

Rakow'un galibiyet golünü 28. dakikada Tomasz Pienko kaydetti.

Mücadelenin rövanşı 28 Ağustos'ta Arena Arda Stadyumu'nda oynanacak.

  
