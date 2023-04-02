Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının 38. dakikasında penaltı kazandı.
Arda Güler, duran top sonrası savunmadan seken topu aldı. Önce Amir Hadziahmetovic'i havadan geçen Arda, ardından Cenk Tosun'u, Omar Colley'i, Cenk Tosun'u çalımladı. Onur Bulut'u geçmek üzereyken Arda Güler, yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
Enner Valencia, 41. dakikada topun başına geldi ve Fenerbahçe'ye öne geçirdi.
Arda Güler, duran top sonrası savunmadan seken topu aldı. Önce Amir Hadziahmetovic'i havadan geçen Arda, ardından Cenk Tosun'u, Omar Colley'i, Cenk Tosun'u çalımladı. Onur Bulut'u geçmek üzereyken Arda Güler, yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
Enner Valencia, 41. dakikada topun başına geldi ve Fenerbahçe'ye öne geçirdi.
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