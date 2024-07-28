Arda Güler, Real Madrid'de şaşkınlık yarattı

Milli futbolcu Arda Güler'in yeni sezon öncesi Real Madrid hazırlık kampındaki durumu gündem oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; realmadrid.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arda Güler, Real Madrid'de şaşkınlık yarattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2024 18:00
Milli yıldız Arda Güler, kulübü Real Madrid ile sezon öncesi çalışmaları için sağlık kontrolünden geçti.

Arda'nın sağlık kontrollerindeki görüntüsü, İspanya'da gündem oldu. Bunun nedeni, yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezondan daha güçlü bir şekilde geri dönmüş olması.

Defensa Central'in haberine göre; milli oyuncu kendine iyi bakıyor. Kariyerinde önemli bir dönemle karşı karşıya olduğunun farkında ve kulüp de ondan çok memnun.

Habere göre Arda'yı, Real Madrid'de başarılı olmayı gerçekten isteyen bir oyuncu olarak görüyorlar.

KİRALANMA ŞANSI YOK

Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Ayrıca haberde, Real Madrid'in Arda'yı kilit bir oyuncu olarak gördüğü ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakılmadığı kaydedildi. Arda Güler'in ise transfer ile ilgilenmediği ve tüm odağının Real Madrid'deki kariyeri üzerine olduğu belirtildi.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery