Arda Güler, Real Madrid'de şaşkınlık yarattı

Milli yıldız Arda Güler, kulübü Real Madrid ile sezon öncesi çalışmaları için sağlık kontrolünden geçti.



Arda'nın sağlık kontrollerindeki görüntüsü, İspanya'da gündem oldu. Bunun nedeni, yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezondan daha güçlü bir şekilde geri dönmüş olması.



Defensa Central'in haberine göre; milli oyuncu kendine iyi bakıyor. Kariyerinde önemli bir dönemle karşı karşıya olduğunun farkında ve kulüp de ondan çok memnun.



Habere göre Arda'yı, Real Madrid'de başarılı olmayı gerçekten isteyen bir oyuncu olarak görüyorlar.



KİRALANMA ŞANSI YOK



Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.



Ayrıca haberde, Real Madrid'in Arda'yı kilit bir oyuncu olarak gördüğü ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakılmadığı kaydedildi. Arda Güler'in ise transfer ile ilgilenmediği ve tüm odağının Real Madrid'deki kariyeri üzerine olduğu belirtildi.



Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.







