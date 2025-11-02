Arda Güler'in son durumu netleşti

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
14:30
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
15:30
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
15:30
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
15:30
02 Kasım
Westerlo-Genk
15:30
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
16:30
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
16:30
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
16:00
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
16:30
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
1-017'
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
16:30
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
14:15
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
15:00
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
13:30
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
13:30
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
16:00
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
16:00
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
14:30
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Arda Güler'in son durumu netleşti

İspanya LaLiga'da Real Madrid, Valencia'yı farklı mağlup ederek zirve mücadelesinde hata yapmadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan alındı. Milli yıldızın Liverpool maçı öncesindeki son durumu netleşti.

calendar 02 Kasım 2025 11:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arda Güler'in son durumu netleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İspanya LaLiga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, haftayı rahat bir galibiyetle tamamladı.Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada Valencia'yı konuk eden Xabi Alonso yönetimindeki Madrid ekibi, sahadan 4-0'lık net skorla ayrılarak puanını 30'a çıkardı.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappé (2), Jude Bellingham ve Alvaro Carreras attı. Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken Mbappé'nin ikinci golünde asist yaptı ve takımına önemli katkı sağladı.

İkinci yarıya ev sahibi ekip iki değişiklikle başladı. Eduardo Camavinga ile Dani Ceballos oyuna girerken, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler kenara geldi.

ARDA GÜLER'İN SON DURUMU


İlk yarıda bileğini burkan ancak oyuna devam eden Arda Güler'e saha içinde ilk müdahale yapıldı. Mücadelenin ardından genç futbolcunun sakatlık durumu belli oldu.

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre, Arda Güler ikinci yarıya yalnızca önlem amaçlı olarak başlamadı. Teknik ekibin bu kararı, hafta içinde oynanacak Liverpool karşılaşması göz önünde bulundurarak aldığı aktarıldı. Haberde, milli futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve Liverpool maçında sahada olmasının beklendiği vurgulandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi'nde toplam 3 gol ve 6 asist üreten 20 yaşındaki Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı. LaLiga'da ise iki maçta sonradan oyuna giren genç oyuncu, diğer karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıktı ve toplamda 14 maçta forma giydi.

LIVERPOOL – REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunun 4. hafta maçları 4-5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Turnuvada ilk üç maçını kazanan Real Madrid, 4 Kasım Salı günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. 

 
