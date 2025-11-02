Arda Güler'in son durumu netleşti

İspanya LaLiga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, haftayı rahat bir galibiyetle tamamladı.Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada Valencia'yı konuk eden Xabi Alonso yönetimindeki Madrid ekibi, sahadan 4-0'lık net skorla ayrılarak puanını 30'a çıkardı.Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappé (2), Jude Bellingham ve Alvaro Carreras attı. Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken Mbappé'nin ikinci golünde asist yaptı ve takımına önemli katkı sağladı.İkinci yarıya ev sahibi ekip iki değişiklikle başladı. Eduardo Camavinga ile Dani Ceballos oyuna girerken, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler kenara geldi.İlk yarıda bileğini burkan ancak oyuna devam eden Arda Güler'e saha içinde ilk müdahale yapıldı. Mücadelenin ardından genç futbolcunun sakatlık durumu belli oldu.İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre, Arda Güler ikinci yarıya yalnızca önlem amaçlı olarak başlamadı. Teknik ekibin bu kararı, hafta içinde oynanacak Liverpool karşılaşması göz önünde bulundurarak aldığı aktarıldı. Haberde, milli futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve Liverpool maçında sahada olmasının beklendiği vurgulandı.Bu sezon Real Madrid formasıyla hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi'nde toplam 3 gol ve 6 asist üreten 20 yaşındaki Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı. LaLiga'da ise iki maçta sonradan oyuna giren genç oyuncu, diğer karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıktı ve toplamda 14 maçta forma giydi.Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunun 4. hafta maçları 4-5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Turnuvada ilk üç maçını kazanan Real Madrid, 4 Kasım Salı günü deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.