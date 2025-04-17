Real Madrid'te bir türlü istediği süreleri alamayan Arda Güler ile ilgili transfer iddialarını ardı arkası kesilmiyor.



İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir. Haberde, Real Madrid ile Liverpool arasında Arda Güler-Alexis Mac Allister takasının gerçekleşebileceği iddia edildi.



REAL MADRID ÜSTÜNE PARA VERECEK



Real Madrid'in ayrıca üstüne para verebileceği ve Liverpool cephesinin bu teklife sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.



SZOBOSZLAI VE ARDA TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR



Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler ile Dominik Szoboszlai takım arkadaşı olacak. Bilindiği gibi iki futbolcu, Macaristan-Türkiye maçı sonrası sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunmuştu. Öte yandan; İtalya, Almanya ve İspanya'dan da birçok takım Arda Güler'in peşinde.



PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid formasıyla 34 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi ve toplamda 1233 dakika süre aldı.



