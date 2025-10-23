23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-065'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-165'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-162'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-165'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-165'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-163'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-061'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-065'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-165'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-067'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-364'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-267'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-067'

Archie Brown: "Sürekli oynamak istiyorum"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederken, Archie Brown galibiyeti ve taraftar desteğini övgüyle değerlendirdi.

23 Ekim 2025 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
 
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Archie Brown, "Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun. Hayat bu, her zaman hazır olmalısınız. Ben sürekli oynamak isteyen birisiyim. Her zaman takıma yardımcı olmak için hazırım. Herkes maçı hak etti. Takım arkadaşlarım, taraftarımız herkes hak etti. Genel olarak iyi bir iş çıkardık. Yüksek bir özgüvenle bir sonraki maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.
 
Archie Brown, taraftarlarının gösterdiği desteği unutmayarak  "Çok önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımız harikaydı. Onların desteklerini her maçta hissediyoruz. Bize çok büyük destek oluyorlar. Onlara haklarını teslim etmek gerekiyor. İnanılmazlardı bugün." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
