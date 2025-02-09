Aras Kargo, Bahçelievler Bld.Spor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Aras Kargo, Bahçelievler Bld.Spor'u rahat geçti
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09 Şubat 2025 23:53
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.  Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

Bahçelievler Belediyespor: Almadovar, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Inneh)

Aras Kargo: Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Ana Olaya, Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Tasbas, Tuana Köse)

Setler: 15-25, 14-25, 21-25

Süre: 80 dakika (23, 26, 31)

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