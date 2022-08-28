Antwerp, Gent'i deplasmanda yıktı!

Belçika Ligi 6. hafta mücadelesinde Antwerp, deplasmanda KAA Gent ile karşı karşıya geldi.



GHELAMCO-arena'da oynanan mücadeleyi Antwerp 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vincent Janssen ve 27. dakikada penaltıdan Michael Frey kaydetti. KAA Gent'in tek golü 10. dakikada Kums'tan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Antwerp puanını 15'e yükseltti. KAA Gent ise 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Westerlo'yu konuk edecek. KAA Gent ise Charleroi deplasmanına gidecek.





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