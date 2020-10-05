Antalyasporlu Harun Alpsoy, Altay'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy, TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'a kiralandı.



Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Harun Alpsoy, 2020-2021 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Altay takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Bu sezon Antalyaspor'da forma şansı bulamayan Harun, geride kalan 4 sezonda kırmızı-beyazlı formayla 51 resmi maçta görev yaptı ve 6 gole imza attı.



