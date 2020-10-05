Antalyasporlu Harun Alpsoy, Altay'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy, TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'a kiralandı.

Haber; AA
Antalyasporlu Harun Alpsoy, Altay'a kiralandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 23:09
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy, TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'a kiralandı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Harun Alpsoy, 2020-2021 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Altay takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Antalyaspor'da forma şansı bulamayan Harun, geride kalan 4 sezonda kırmızı-beyazlı formayla 51 resmi maçta görev yaptı ve 6 gole imza attı. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için