Antalyaspor'dan ''Feda'' açıklaması!

'TEMLİKLER KALKMALI VE KAYNAKLAR BULUNMALI'

'TRİBÜNDE TAKIMINA SAHİP ÇIKAN BİR ANTALYA GÖRMEK İSTİYORUZ'

'FEDA YILI'

'TSYD ANTALYA ŞUBESİ OLARAK HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ'

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, bu yılın Antalyaspor için feda yılı olması gerektiğini belirterek,dedi.Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı ve Genel Müdür Adem Kart, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki başkanlık makamında TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Geven, Ali Tongülüs, Erkan Erman, Murat Özgen ve Ersin Aydın'la bir araya gelen Başkan Cihan Bulut, TSYD yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı ve kendilerinden destek istedi.Antalyaspor'un şu anki mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Cihan Bulut,dedi.Temlik konusunu aştıkları zaman başka projeler hakkında konuşur hale geleceklerine inandıklarını belirten Cihan Bulut,diye konuştu.Antalya'nın 19 ilçe belediyesinden de destek beklediklerini aktaran Başkan Bulut, şöyle konuştu:TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise hem dernek hem de gazeteci olarak her zaman Antalyaspor'a destek için hazır olduklarını belirtti. Kulübün mali açıdan büyük bir çıkmazda olduğunu gördüklerini kaydeden Şifa Çiçek,diye konuştu.Ziyaretin ardında TSYD Antalya Şube Başkanı Çiçek, günün anısına Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut'a çini tabak hediye etti.