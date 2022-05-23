Antalyaspor yeni kalecisini arıyor!

Sezona kötü başlayan, ancak ligin ikinci yarısında adeta şaha kalkan ve Süper Lig'i 59 puanla 7'nci sırada tamamlayan Antalyaspor, transfer için erken harekete geçti.



Küme düşen Göztepeli Soner Aydoğan'ı renklerine bağlayan kırmızı beyazlı takım, büyük önem verdiği kaleci arayışlarına başladı. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Rud Boffin ile devam edip etmeme konusunda henüz net karara veremeyen Antalya temsilcisinin yurt içi ve yurt dışında kaleci arayışına başladığı iddia edildi.



Sözleşmesi sona eriyor



Antalyaspor'un küme düşen Altay'ın sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği kalecisi Mateusz Lis ile ilgilendiği öğrenildi. Altay ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Polonyalı kaleci ile temasa geçildiği öğrenildi.



Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in de kendi kadrosunu kurmak istediği ve kaleyi emin ellere teslim için harekete geçtiği belirtildi.



Genç çalıştırıcının, Belçika'nın Gent takımında forma giyen milli kaleci Sinan Bolat ile ilgilendiği öğrenildi. 33 yaşındaki kalecinin 30 Haziran'da kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. (Akdeniz Manşet)





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