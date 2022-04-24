Süper Lig'de 34. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Yukatel Kayserispor'un golünü 52. dakikada Joseph Attamah kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un golü 55. dakikada Haji Wright'tan geldi.



Antalyasporlu Haji Wright, son 6 maçta 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt katkı yaparken, ligde 27 maçta 11 kez fileleri havalandırdı.



Öte yandan hakem Cüneyt Çakır, uzun süreli bir aranın ardından yeniden sahalara döndüğü ve karşılaşmada düdük çaldı.



Ligde 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Antalyaspor puanını 51'e yükseltti. Son iki deplasmanda yenilmeyen Kayserispor ise 43 puana ulaştı.



Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Kayserisporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

39. dakikada Ramazan Civelek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

52. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşu savunma oyuncularına çarptıktan sonra uygun pozisyondaki Attamah'ın önüne düştü. Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

56. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Güray Vural'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Haji Wright'in sert şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1

66. dakikada Attamah'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan Civelek'in vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.

87. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar gelen Mustafa Pektemek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna,

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 81 Ghacha), Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 21 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk. 21 Poli), Doğukan Sinik (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 89 Fredy)

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 71 Emrah Başsan), Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen (Dk. 76 Campanharo), Onur Bulut, Attamah, Bertolacci (Dk. 70 İbrahim Akdağ), Thiam (Dk. 89 Cardoso), Gavranovic (Dk. 70 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 52 Attamah (Yukatel Kayserispor), Dk. 56 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 31 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor)





İLGİLİ VİDEO