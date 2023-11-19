Antalyaspor evinde rahat kazandı

Milli arayı değerlendirmek isteyen Antalyaspor hazırlık maçında sahasında ağırladığı Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 32. dakikalarda Britt Assombalonga ve 78. dakikada Dario Saric kaydetti.
Antalyaspor bir sonraki karşılaşmada Trendyol Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 32. dakikalarda Britt Assombalonga ve 78. dakikada Dario Saric kaydetti.
Antalyaspor bir sonraki karşılaşmada Trendyol Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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