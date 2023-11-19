Antalyaspor evinde rahat kazandı

Hazırlık karşılaşmasında Antalyaspor evinde konuk ettiği Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Antalyaspor evinde rahat kazandı
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19 Kasım 2023 17:13
Milli arayı değerlendirmek isteyen Antalyaspor hazırlık maçında sahasında ağırladığı Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 32. dakikalarda Britt Assombalonga ve 78. dakikada Dario Saric kaydetti.

Antalyaspor bir sonraki karşılaşmada Trendyol Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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