Antalyaspor'dan 2 transfer birden

Ndiaye 'tamam' dedi

Şu ana kadar takıma İstanbulspor'danve Göztepe'dendahil eden Antalyaspor, sol kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı.Akrepler, İngiliz deviile sözleşmesi sona erenresmi transfer teklifi yaptı ve prensipte anlaşma sağladı. Antalyaspor'da teknik patrontransfer sürecindebirlikte çalıştığı eski hocası Liverpool Teknik Direktörüile görüştü ve fikrini aldı.Kariyerinde;vetakımları bulunan 22 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, geçtiğimiz sezon Championship'te Millwall formasıyla çıktığı 18 maçta 2 asist yaptı.Akdeniz ekibinin ayrıcaiçin de girişimleri devam ediyor. Güney ekibi,ayrılacak olan yıldız orta saha oyuncusuyla da büyük ölçüde el sıkıştı. Transferin gerçekleşmesi içinkulübüyle yapacağı fesih görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor.