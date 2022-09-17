Antalyaspor'da Nakajima, iki dakikada atıldı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu. Antalyaspor'un yeni transferlerinden Shoya Nakajima, oyuna girdikten iki dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.



Maçın hakemi Ali Palabıyık, ilk yarıda 8. dakikada Soner Aydoğdu'ya, 39. dakikada ise Yaroslav Rakitskiy'ye kırmızı kart gösterdi. 1-0 geride olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Nuri Şahin, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı aşmak için sezon başında takıma katılan Shoya Nakajima'yı 59. dakikada oyuna sürdü.



VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART



Takımına gol yollarında katkı sağlaması beklenen Shoya Nakajima, 61. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart gördü. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Ali Palabıyık, sarı kartı iptal ederek 28 yaşındaki ofansif oyun kurucuya kırmızı kart gösterdi.



Antalyaspor formasını ilk olarak Kayserispor maçının son 8 dakikasında giyen Shoya Nakajima, Adana Demirspor maçında ise oyuna girdikten iki dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.





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