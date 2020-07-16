Antalya'da Ege finali oynanabilir

2. Lig'e çıkacak takımın belirleneceği play-off maçında final iki Ege takımı arasında olabilir.

Haber; Yeni Asır
Antalya'da Ege finali oynanabilir
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16 Temmuz 2020 12:22
2. Lig'e yükselme yarışında play-off finali merakla bekleniyor.

Karşıyaka 22 Temmuz'da Derincespor'u mağlup ederse Play-Off'a kalan Turgutluspor'un aynı gün Erokspor ile oynayacağı maçın kazananı ile finalde karşılaşacak.

Kaf-Kaf, sezonun ilk maçında deplasmanda Derincespor'a 4-1 mağlup olmuş ikinci maç ise pandemi nedeniyle oynanmamıştı.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan diğer Ege temsilcisi Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u evinde 1-0 yenmiş rövanşta ise 1-1 berabere kalmıştı.

Karşıyaka ile birlikte Turgutluspor'un finale kalması halinde 2. Lig'e çıkacak takım Ege'den olacak. 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor 64 puanla Derince'nin 14 puan üstünde lider olarak 2. Lig'e yükselmişti.



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