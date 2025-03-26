Ansu Fati'nin sözleşmesine 'Umtiti ayarı'

Barcelona, sahada sezonun üç büyük kupası için mücadele ederken, kulüp yönetimi de ekonomik durumunu iyileştirmek ve yaz transfer döneminde maaş sınırında esneklik kazanmak için farklı stratejiler üzerinde çalışıyor.



Bunlardan biri de Ansu Fati'nin sözleşmesini "Umtiti Formülü" ile yeniden yapılandırmak. Bu yöntem, 2022 yılında Fransız stoper Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatarak maaşının yıllara yayılmasıyla uygulanmıştı. Benzer bir stratejiyle Fati'nin de sözleşmesi uzatılabilir ve maaş yükü azaltılabilir.



2 YILDA VERECEĞİ PARAYI 5 YILDA VERMEK İSTİYOR



Ansu Fati'nin mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 2025-26 sezonunda brüt 12 milyon euro, 2026-27 sezonunda ise 14 milyon euro kazanacak. Bu da toplamda kulübe 26 milyon euroya mal olacak.



Eğer Barcelona, Umtiti'de olduğu gibi Fati ile de sözleşmesini üç yıl daha uzatarak 2030'a kadar yenilerse, bu maaşı beş yıla yayabilir. Böylece oyuncunun yıllık maaşı 5,2 milyon euroya düşer ve kulüp, maaş bütçesindeki yükü hafifletmiş olur. Ancak, bu tür düzenlemelerde olduğu gibi, oyuncuyu ikna etmek için ek bir ödeme yapılması gerekebilir.



EN ÇOK MAAŞ KAZANAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU



Bu yeni maaş yapısıyla Fati, Lewandowski ve Frenkie de Jong'un ardından takımın en çok kazanan üçüncü oyuncusu olmaktan çıkacak ve maaş sıralamasında orta seviyeye gerileyecek.



FATI'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ



Ocak ayında Hansi Flick ile yaptığı görüşmede, teknik direktör ona yeni bir kulüp bulmasının kariyeri için daha iyi olacağını söylemişti. Ancak Ansu Fati, Barcelona'da kalmak istiyor. Brighton'a kiralandıktan sonra geri dönen genç oyuncu, Flick'in planlarında yer bulamamış olsa da kulüpte başarılı olma hedefinden vazgeçmiş değil.



