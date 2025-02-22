Ankaragücü, beş maç sonra nefes aldı!

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında MKE Ankaragücü, Bandırmaspor'u konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.



Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltı ve 90+1'de Rijad Bajic, 76. dakikada Michal Rakoczy ve 90+3'te Sıraç Astanakulov kaydetti.



Ankaragücü, bu galibiyetin ardından ligde 5 hafta sonra galip geldi.



Bu sonucun ardından Ankaragücü, puanını 34 yaptı. Bandırmaspor 40 puanda kaldı.



Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Ankaragücü, Adanaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek.



Stat: Eryaman



Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık



MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Özgür Aktaş, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Rotariu, Osman Çelik (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Yusuf Emre Gültekin), Schulz (Dk. 73 Mesut Emre Kesik), Laura (Dk. 72 Rakoczy), Bajic (Dk. 90+2 Astanakulov)



Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 79 Kerim Avcı), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 46 Paixao), Hikmet Çiftçi (Dk. 63 Louzif), Ndongala (Dk. 72 İbrahim Kaya), Messaoudi, Diony (Dk. 63 Araujo)



Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve 90+1 Bajic, Dk. 76 Rakoczy, 90+3 Astanakulov (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 16 Hikmet Çiftçi, Dk. 35 Diony, 45+1 Mehmet Özcan, Dk. 81 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 43 Bajic (MKE Ankaragücü)



