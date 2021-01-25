Ankara Keçiörengücü, Sadio Diallo'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sadio Diallo ile opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.



Gineli orta saha oyuncusu, Gençlerbirliği ile 2019-2020 sezonunda 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.



Diallo, Türkiye'de ayrıca Yeni Malatyaspor ve Hatayspor formalarını giydi.



