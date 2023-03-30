Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Ahmet Cingöz ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Ankara Keçiörengücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ahmet Cingöz ile karşılıklı yapılan görüşme sonrası yollarımız ayrılmıştır. Ahmet Cingöz ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.





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