Ankara'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ankara'da kazanan çıkmadı
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15 Şubat 2022 18:59
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği'nin gollerini 8. dakikada Barış Alıcı ve 74. dakikada Metehan Mert kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 8. dakikada Moryke Fofana ve 90. dakikada Melih Okutan'dan geldi.

Öte yandan Samsunspor'da Cihan Kahraman, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Samsunspor 26, Gençlerbirliği ise 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise kendi sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Kapluhan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 90+4 İlker Karakaş), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 89 Arda Kızıldağ), LuaLua (Dk. 60 Rahmetullah Berişbek), Lima

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 80 Ensar Arslan), Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 46 Yasin Öztekin), Osman Çelik, Kayamba, Savicevic (Dk. 36 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 84 Melih Okutan), Tomane

Goller: Dk. 8 Barış Alıcı, Dk. 75 Metehan Mert (Gençlerbirliği), Dk. 10 Fofana, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

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