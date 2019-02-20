UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.Maça iyi başlayan taraf Bayern Münih oldu ve ilk 15 dakikadaki baskısıyla gol pozisyonları da yakaladı ancak Liverpool kalecisi Alisson'u geçemedi. İlk yarının son 30 dakikasında ise Liverpool oyunu Bayern Münih yarı sahasına yığdı. Mohammed Salah ve özellikle Sadio Mane ile birçok pozisyona giren Liverpool, çok net fırsatlar yakalamasına rağmen skoru değiştiremedi.İkinci yarıda Bayern Münih, Lewandowski dışında tüm hatlarıyla savunmaya çekildi ve Gnabry ile Coman'ın taşıdığı hızlı toplarla kontraatak fırsatları aradı. Kapalı Bayern Münih savunmasını aşmakta zorlanan Liverpool, daha üstün bir futbol oynamasına rağmen sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.Çeyrek finale kalacak takımı belirleyecek olan maç, 13 Mart Çarşamba TSİ 23.00'te Allianz Arena'da oynanacak.