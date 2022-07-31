Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oldu

Adı sıklıkla Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İtalyan forvet Andrea Belotti'nin yeni takımı belli oluyor.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torino ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Belotti, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya transfer olmaktan sadece bir adım uzaklıkta.



Haberde, özellikle Fransız ekipleri Nice ve Monaco'nun kendisine finansal olarak daha iyi teklifler yapmasına karşılık Belotti'nin, Jose Mourinho faktöründen dolayı Roma'ya "Evet" dediği belirtildi.



Daha önce Andrea Belotti'nin Fransız ekibi Monaco ile yıllık 3.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı ifade edilmişti ancak transfer gerçekleşmemişti.



2015 yılından bu yana Torino'da forma giyen 28 yaşındaki Andrea Belotti, Torino formasıyla çıktığı 251 resmi maçta 113 gol kaydetmeyi başarmıştı.





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