Andrea Belotti'de Fenerbahçe'ye rakip çıktı

ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından adıile anılaniçinvedevreden çıkması, teklif yapacağı iddia edilenda bu transferi düşünmediğini açıklaması sonrası, Sarı-Lacivertliler avantajlı konuma geldi. Belotti için devreye giren son takım iseoldu.Mor Menekşeler, 28 yaşındaki golcünün ekonomik şartlarını araştırmaya başladı. Ancak Belotti, direkt 11'de oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fiorentina'nın forvet hattındaolması nedeniyle, İtalyan yıldızın bu takıma gitmeye sıcak bakmayabileceği öne sürüldü.