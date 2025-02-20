Anderlecht - Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle 20 dakika durdu

Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer ve oyuncular soyunma odasına gitti. 20 dakikalık aradan sonra maç yeniden başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anderlecht - Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle 20 dakika durdu
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20 Şubat 2025 23:20
Son güncelleme 20 Şubat 2025 23:41
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer ve oyuncular soyunma odasına gitti. 20 dakika duran oyun, sonrasında kaldığı yerden yeniden başladı.

NEDEN OLAY ÇIKTI?

Tribünden, Bright Osayi Samuel'e yönelik ırkçı davranışlar sergilendi. Anderlechtli taraftarlar, buna tepki gösteren Fenerbahçeli bir taraftara saldırdı ve hakem Schaerer soyunma odasına gitti.

STADYUMDA UYARI

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik, skorborda yansıtılan mesajda ''Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın.'' ifadeleri kullanıldı.

Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, statta sarı-lacivertli taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününe çıkarıldı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Anderlecht - Fenerbahçe maçı yeniden başladı.






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