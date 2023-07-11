Ancelotti'den Arda'ya 'pekiyi'

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk idmanda Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ancelotti'den Arda'ya 'pekiyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2023 16:19
Fenerbahçe'deki etkili oyunu sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler göze girdi.

Genç yıldız adayının ilk idmanda başta Ancelotti olmak üzere herkesi etkilediği belirtildi.

Habere göre, genç yeteneğin tekniği ve nitelikleri teknik ekibi hayran bıraktı.

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'in vazgeçilmez ismi olmak için elinden geleni yapacağı aktarıldı.

Ayrıca Carlo Ancelotti ve ekibi, kiralıktan dönen Brahim Diaz'ın da performansından memnun kaldığı ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery