Anadolu Efes'in rakibi Valencia

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de çarşamba günü Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in rakibi Valencia
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02 Ocak 2024 12:17
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 18. haftasında çarşamba deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 14. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet, 8 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes'te 819. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 819. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 818 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 356 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 571. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 570 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 265'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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