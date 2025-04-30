Anadolu Efes evinde Panathinaikos'a mağlup

THY Euroleague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu. Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u seride 2-1 öne geçti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes evinde Panathinaikos'a mağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2025 20:45
Son güncelleme 30 Nisan 2025 23:09

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos 81-77 kazandı ve seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyet ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off serisinin dördüncü müsabakası, 2 Mayıs Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşmaya Anadolu Efes Larkin'in, Panathinaikos AKTOR ise Cedi Osman'ın basketleriyle başladı. Özellikle boyalı alanı etkili kullanmaya çalışan konuk takım karşısında dış atışlardan 5 isabet bulan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, skor üretmekte zorlandı. Buna karşın tecrübeli oyuncusu Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla öne geçen Panathinaikos, soyunma odasına 45-39 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Nunn'ın üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Panathinaikos AKTOR, 22. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 39-49. Yunanistan temsilcisinin farkı bir ara 13 sayıya yükselttiği çeyreğin son bölümünde iyi savunma yapan ve hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, son 10 dakikalık bölüme 63-54 geride girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlı takım, 34. dakikada farkı 2'ye indirdi: 61-63. Larkin'in basketleri ve asistleriyle skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, bitime 4 dakika kala Oturu'nun smacıyla beraberliği sağladı: 68-68. Kalan sürede hücumda daha etkili olan ve maç boyunca 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle atan Mitoglu ile bitime 6 saniye kala kritik basket kaydeden Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Panathinaikos taraftarlarının bireysel olarak salona girişlerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Kulüp aracılığıyla bilet satın alan yeşil-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerlerini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 17, Bryant 13, Dozier 9, Ercan Osmani 10, Poirier 2, Smits 4, Thompson 6, Oturu 14, Nwora 2, Erkan Yılmaz, Willis

Panathinaikos AKTOR: Nunn 25, Grant 5, Cedi Osman 9, Mitoglou 18, Gabriel 4, Brown 2, Ömer Faruk Yurtseven 8, Sloukas 10, Hernangomez

1. Periyot: 23-20

Devre: 39-45

3. Periyot: 54-63

Baş faulle çıkan: 39.32 Gabriel (Panathinaikos)

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.