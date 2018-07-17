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Amrabat'tan transfer açıklaması: ''Türkiye'den teklif...''

Bir dönem Kayserispor ve Galatasaray formalarını terleten ve son olarak Al-Nasr'a transfer olan Faslı yıldız Nordin Amrabat, basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Amrabat'tan transfer açıklaması: ''Türkiye'den teklif...''
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17 Temmuz 2018 16:01
Son olarak İspanya'nın Leganes kulübünde kiralık olarak forma giyen ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'a transfer olan Nordin Amrabat, ''Türkiye, İspanya, Katar ve Dubai'dan teklifler vardı'' dedi. 

31 yaşındaki kanat oyuncusu, Al Nasr için Ajax benzetmesi yaparken Türkiye'den de tekliflerin olduğunu dile getirdi ve, ''İspanya, Türkiye, Katar ve Dubai'den teklifler vardı ancak Al Nassr ile anlaştım ve kupa için savaşacağım. Büyük bir kulüp, Suudi Arabistan'ın Ajax'ı denebilir. Tribünlerde sürekli 60 bin taraftar var ve yeni başkan ile yeni bir projeye başladı. Güzel işler yapacağız.'' dedi.

''AVRUPA'YA GERİ DÖNME HEDEFİM VAR''

Gelecekte yeniden Avrupa'ya dönebilme olasılığını değerlendiren Amrabat, ''Avrupa'ya geri dönme hedefim var, İspanya'ya mesela. Birkaç yıl içinde geri dönebilirim ama şu anda her şeyimi vereceğim bir kulübe geldim. Milli takımla birlikte artık tek hedefim bu olacak.'' ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Nordin Amrabat'ın Al-Nasr'da alacağı ücret belli oldu. Buna göre 31 yaşındaki futbolcu yeni kulübünden 3 yıllık 8,5 milyon euro kazanacak. 

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