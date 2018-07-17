Amrabat'tan transfer açıklaması: ''Türkiye'den teklif...''

''AVRUPA'YA GERİ DÖNME HEDEFİM VAR''

🔊Nordin Amrabat, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu!



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— Sporx (@sporx) 16 Temmuz 2018

Son olarak İspanya'nın Leganes kulübünde kiralık olarak forma giyen ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerindentransfer olandedi.31 yaşındaki kanat oyuncusu, Al Nasr için Ajax benzetmesi yaparken Türkiye'den de tekliflerin olduğunu dile getirdi ve,dedi.Gelecekte yeniden Avrupa'ya dönebilme olasılığını değerlendiren Amrabatifadelerini kullandı.Öte yandan Nordin Amrabat'ın Al-Nasr'da alacağı ücret belli oldu. Buna göre 31 yaşındaki futbolcu yeni kulübünden 3 yıllıkkazanacak.