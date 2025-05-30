Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Ankara'da başladı

- FİNAL 1 HAZİRAN

Bu yıl Ankara'da düzenlenen organizasyonun açılış töreni ve ilk maçı, Eryaman Sahası'nda yapıldı. Toplam 8 ülkeden 8 takımın katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin açılış töreninin ardından A Grubu'nda yer alan Alves Kablo, Real Betis'le karşılaştı. İlk yarıyı 7-0 önde kapatan Alves Kablo, ikinci yarıda da goller bularak müsabakayı 9-0 kazandı ve gruba galibiyetle başladı.Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Alves Kablo'nun gollerini Ömer Güleryüz (3), David Mendes (2), Alican Kuruyamaç, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Sokol Taras (Kendi kalesine) kaydetti.Kaleci Mücahit Sefa da Real Betis'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi.2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan Alves Kablo, ikinci maçında cuma akşamı saat 18.30'da Almanya'nın Mainz takımıyla karşılaşacak.Ankara'da 3 gün sürecek 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini 1 Haziran'da yapılacak final maçıyla bulacak.Alves Kablo'nun yanı sıra İspanya'dan Real Betis, İngiltere'den Everton, Polonya'dan Wisla Krakow, Gürcistan'dan Tiflis, İtalya'dan Sporting, İrlanda'dan Shamrock Rovers ve Almanya'dan Mainz şampiyonaya katılıyor.Grup maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarı finaller de yarın akşam gerçekleşecek. Grubunda ilk iki sırayı alan ekipler, yarı finalist olacak.Final ise 1 Haziran Pazar günü yapılacak.