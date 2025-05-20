Amerika'da Galatasaray coşkusu

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'da taraftarın coşkusu sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.
Galatasaraylı taraftarların Amerika'daki şampiyonluk kutlamasından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.
Galatasaraylı taraftarların Amerika'daki şampiyonluk kutlamasından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
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