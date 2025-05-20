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Amerika'da Galatasaray coşkusu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Amerika'da da kutladı.

calendar 20 Mayıs 2025 11:43
Haber: Sporx.com
Amerika'da Galatasaray coşkusu
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'da taraftarın coşkusu sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.

Galatasaraylı taraftarların Amerika'daki şampiyonluk kutlamasından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.


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