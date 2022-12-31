Altınordu'ya yeni sağ bek Eyüpspor'dan!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ile ilgilendiği iddia edildi.
Balıkesirspor'da profesyonel olan 19 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon lider Eyüpspor'da ligde 4 maça çıkarken, kupada 2 müsabakada boy gösterdi.
Geçen sezon 1'inci Lig'de Balıkesirspor formasıyla 28 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Erdem, İstanbul ekibinde ise istediği şansı bulamadı.
Eyüpspor'la sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncunun kiralık olarak İzmir temsilcisine katılması bekleniyor. Erdem, eylül ayında Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmişti.
Balıkesirspor'da profesyonel olan 19 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon lider Eyüpspor'da ligde 4 maça çıkarken, kupada 2 müsabakada boy gösterdi.
Geçen sezon 1'inci Lig'de Balıkesirspor formasıyla 28 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Erdem, İstanbul ekibinde ise istediği şansı bulamadı.
Eyüpspor'la sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncunun kiralık olarak İzmir temsilcisine katılması bekleniyor. Erdem, eylül ayında Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmişti.
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