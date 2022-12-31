Altınordu'ya yeni sağ bek Eyüpspor'dan!

Altınordu'nun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ile ilgilendiği öne sürüldü!

Haber; DHA
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Altınordu'ya yeni sağ bek Eyüpspor'dan!
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31 Aralık 2022 15:20
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ile ilgilendiği iddia edildi.

Balıkesirspor'da profesyonel olan 19 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon lider Eyüpspor'da ligde 4 maça çıkarken, kupada 2 müsabakada boy gösterdi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de Balıkesirspor formasıyla 28 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Erdem, İstanbul ekibinde ise istediği şansı bulamadı.

Eyüpspor'la sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncunun kiralık olarak İzmir temsilcisine katılması bekleniyor. Erdem, eylül ayında Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmişti.

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