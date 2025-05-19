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Altınordu savunmasından memnun

TFF 2. Lig Play-Off 3.Turunda Batman Petrolspor ile eşleşen Altınordu savunmasına güveniyor.

calendar 19 Mayıs 2025 12:16
Haber: DHA, Fotoğraf: Altinordu.org
Altınordu savunmasından memnun
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TFF 2'nci Lig Play-Off 3'üncü Turu ilk maçında perşembe günü evinde Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek Altınordu savunmasına güveniyor.

Play-Off'larda şu ana kadar 3 maça çıkan Altınordu kontrollü futboluyla dikkat çekerken, 3 maçta kalesinde 2 gol görerek yoluna devam etti. İlk turda deplasmanda Adana 01 FK ile normal süresi 2-2 biten maçı penaltılarla geçen kırmızı-lacivertliler 2'nci Tur'da Kastamonuspor'a geçit vermedi.

Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu, deplasmanda ise rakibine iyi direndi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp turu cebine koydu. Batman Petrolspor karşılaşmasında da savunma güvenliğini ön planda tutmaya hazırlanan İzmir ekibi, ilk müsabakada özellikle gol yemeden kazanmanın peşinde koşacak. Finali hedefleyen kırmızı-lacivertlilerde kaleyi yine Serhat Öztaşdelen'in koruması beklenirken, defansta Mete, Eren, Yusuf ve Emir Can görev yapacak.


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