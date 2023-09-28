Altınordu'da Yusuf'un hasreti bitti

Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, geçen haftaki Bursaspor deplasmanında oyuna sonradan girerek 4 yıl sonra kırmızı-lacivertli formayı terletti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Yusuf'un hasreti bitti
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28 Eylül 2023 14:10
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü derbide Bucaspor 1928'i konuk edecek Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, geçen haftaki Bursaspor deplasmanında oyuna sonradan girerek 4 yıl sonra kırmızı-lacivertli formayı terletti.

Bucaspor altyapısından Altınordu altyapısına geçiş yapıp kırmızı-lacivertli kulüpte profesyonel olan Yusuf, 2019 yılında 22 yaşındayken kulübüne 120 bin Euro bonservis ücreti kazandırarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Karadeniz temsilcisinde sakatlık yaşayıp 2019-20'de Süper Lig'de şans bulamayan Yusuf Acer daha sonra kariyerinde düşüşe geçti. Aynı sezon ara transferde bir alt ligde yer alan Erzurumspor'a kiralanan Yusuf Acer, bir sonraki sezon kiralandığı Afyonspor'dan oynamadan ayrıldı. 2021-22'de transfer olduğu Akhisarspor'da sahalara dönüp 3'üncü Lig'de düşme üzüntüsü yaşayan Yusuf, geçen sezon devre arasında 3'üncü Lig ekibi Muşspor'un yolunu tuttu. Yuvaya 4 yıl sonra dönen 26 yaşındaki defans oyuncusu, geçen hafta oyuna girip hasret giderdi.

 

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