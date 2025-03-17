Altınordu'da kayıplar sürüyor

2. Lig Beyaz Grupta galibiyet hasreti 3 maça çıkan Altınordu'da işler iyi gitmiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu'da kayıplar sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2025 13:51
2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kalan 4'üncü sıradaki Altınordu'nun galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi.

İzmir ekibi bu periyotta Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kalıp, Fethiyespor'a 1-0 (D) yenildikten sonra Batman Petrolspor engelini de aşamayıp 7 puan bıraktı. Ligde 49 puanı bulunan kırmızı-lacivertli takımın lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 12'den 14'e yükseldi.

Direkt şampiyonluk hedefini ıskalayan Altınordu, normal sezonu Play-Off potasının içinde en iyi sırada bitirmek için mücadelesini sürdürecek. Altınordu'da cumartesi günü oynanacak Altay derbisi öncesi orta saha oyuncusu Uğur'un cezası sona erdi. Forvet Keni Var'ın ise grip olması nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi. Altınordu bu hafta düşme hattındaki Altay'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery