Altınordu'da kayıplar sürüyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kalan 4'üncü sıradaki Altınordu'nun galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi.



İzmir ekibi bu periyotta Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kalıp, Fethiyespor'a 1-0 (D) yenildikten sonra Batman Petrolspor engelini de aşamayıp 7 puan bıraktı. Ligde 49 puanı bulunan kırmızı-lacivertli takımın lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 12'den 14'e yükseldi.



Direkt şampiyonluk hedefini ıskalayan Altınordu, normal sezonu Play-Off potasının içinde en iyi sırada bitirmek için mücadelesini sürdürecek. Altınordu'da cumartesi günü oynanacak Altay derbisi öncesi orta saha oyuncusu Uğur'un cezası sona erdi. Forvet Keni Var'ın ise grip olması nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi. Altınordu bu hafta düşme hattındaki Altay'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.



