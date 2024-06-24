Altınordu'da hazırlık programı netleşti

2. Lig ekibi Altınordu'da yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Altinordu.org
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Altınordu'da hazırlık programı netleşti
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24 Haziran 2024 14:44
Son güncelleme 24 Haziran 2024 14:45
TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altınordu'nun hazırlık programı belli oldu.

İzmir temsilcisi 1 Temmuz'da Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde top başı yapacak. Kırmızı-lacivertliler tesislerde saat 15.00'te toplanıp, 18.00'de ilk antrenmanına çıkacak.

Torbalı'da 10 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek Altınordu, 5 günlük iznin ardından 16 Temmuz'da ikinci etap kampı için Kocaeli Kartepe'ye gidecek. Kartepe'de 10 günlük bir kamp yapacak İzmir ekibi, daha sonra 3 gün izin yapıp 30 Temmuz'da tekrar Torbalı'da üçüncü etap çalışmalarına başlayacak.

Altınordu'nun kamp döneminde oynayacağı özel maçların programı daha sonra netleşecek.

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