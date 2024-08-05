Altekma, Dünya Kandemir ile sözleşme yeniledi

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 4 sezondur kadrosunda bulundurduğu smaçör Dünya Kandemir ile bir kez daha anlaştı

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altekma, Dünya Kandemir ile sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2024 16:18
Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 4 sezondur kadrosunda bulundurduğu smaçör Dünya Kandemir ile yeniden anlaştı.

İlk kez 2021-22 sezonunda A takım kadrosuna katılan 21 yaşında ve 1.93 boyundaki voleybolcu geçen sezon şampiyon kadroda yer aldı. Dünya Kandemir'in kendini her geçen sezon üzerine koyarak geliştirdiğini ve çalışkanlığıyla takım arkadaşlarına örnek olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Dünya, gelişimiyle bu sezonda da A takım kadrosunda yer almayı hak etti. Altyapıdan yetişip A takımda yer almak isteyen diğer sporcularımıza da güzel bir örnek teşkil ediyor. Kendisinin sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery