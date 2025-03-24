Altay teknik ekibinden vazgeçmedi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligden çekilen son sıradaki Afyonspor'un bir basamak üstünde yer alan Altay, 3'üncü Lig'e düşme tehlikesi yaşamasına rağmen bu sezon teknik ekip konusunda istikrarı seçti.



1'inci Lig'de küme düştüğü geçen sezon Tuna Üzümcü, Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan, Yusuf Şimşek ve Cüneyt Biçer olmak üzere 6 farklı teknik direktörle çalışan Siyah-beyazlılar, bu sezon Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'dan vazgeçmedi. Yönetimin sezonu genç çalıştırıcı ile tamamlamayı planladığı öğrenilirken, taraftarların son olarak Altınordu derbisi bitiminde istifaya davet ettiği Karaaslan'ın da pes etmeyi düşünmediği ifade edildi.



Altay'ın efsane isimlerinden Mustafa Denizli'nin uzun yıllar yardımcı antrenörlüğünü yapan 31 yaşındaki Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Altay'ın başında ligde 27 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşadı. Grupta yer alan 18 takımdan sadece 3 ekip sezon başından bu yana teknik direktör değişimine gitmedi. Altay'ın yanı sıra 8'inci sıradaki Kırklarelispor ve 9'uncu basamaktaki Fethiyespor teknik adam değişimine gitmedi. Kırklareli ekibinde Ahmet Duman, Fethiye temsilcisinde Selahaddin Dinçel görevlerine devam eden diğer iki teknik direktör konumunda.



KULÜPLERİN TEKNİK DİREKTÖR RAPORLARI



Sarıyer: Kemal Kılıç, Mustafa Sarıgül.



Batman Petrolspor: Şenol Fidan, Serdar Bozkurt.



Kastamonuspor: Adem Çağlayan, Ergin Keleş.



Altınordu: Olcay Şahan, Ersan Parlatan.



Adana 01: Volkan Bekiroğlu, Cüneyt Dumlupınar, Ali Asım Balkaya, İlker Avcıbay.



İskenderunspor: Gürkan Aslan, Metin Akpunar.



Beykoz Anadoluspor: Eren Şafak, Sinan Yücer



Kırklarelispor: Ahmet Duman.



Fethiyespor: Selahaddin Dinçel.



1461 Trabzon: Zafer Turan, Necip Emre Yılmaz, Muzaffer Bilazer



24Erzincanspor: Gökhan Ünal, Turgay İlhan, Gökhan Ünal.



Isparta 32 Spor: Fuat Buruk, Koray Palaz.



İnegölspor: Sinan Yücer, Necati Erkmen, İbrahim Dağaşan.



Ankaraspor: Muhammet Akagündüz, Mehmet Ak, Bahaddin Güneş.



Kepezspor: Sinan Paşalı, Mesut Uyar, Kerem Şeras, Emin Pehlivanlar.



Karaköprü Belediyespor: İbrahim Ülüm, Hasan Şahin Binboğa, Nihat Balan.



Altay: Gökhan Karaaslan.



Afyonspor: Fatih Şen, Atilla Türköz, Ahmet Cemalettin Cengiz, Turan Saltık.



